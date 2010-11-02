Всё на месте. И вот
PS. Что-то вставка изображения не работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:38
Re: А-Банк
Всё на месте. И вот
PS. Что-то вставка изображения не работает.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:14
Спасибо! Прочитал. Так и не понял, где оно на сайте спрятано, но не суть.
Суть в том, что с учетом всех нюансов, в большинстве случаев бесполезная тема, т.к. комиссия за сам бонус от 0,5 до 1%. Да и сам бонус ну ОЧЕНЬ мутно начисляется. Наконец, комиссия за перечисление денег самого банка отправителя напрочь убивает желание пользоваться такой темой.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:27
На особо спрятано: заходите на сайт, открываете раздел Депозиты, кликаете стрелочку вправо или влево. И тема не бесполезная, так как дает чистых 0,5% бонуса. Просто переводите деньги с банка, который не берет комиссию за перевод.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:57
Від 150000 на 15 місяців - 11,5% по депо в Братків.
Плюс 0,5% трансфер бонус.
А це біля 12% грязними.
В Фарса 12,35% грязними з бонусами.
Вроді 2 лідера...чи ще є хто?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:22
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