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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1893189418951896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:38

Re: А-Банк

  Watcher написав:Я об этом и говорю, что сейчас нет такой закладки, может раньше была. Теперь ничего такого нет.

Всё на месте. И вот условия.

PS. Что-то вставка изображения не работает.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:14

  ingtrans написав:
  Watcher написав:Я об этом и говорю, что сейчас нет такой закладки, может раньше была. Теперь ничего такого нет.

Всё на месте. И вот условия.

Спасибо! Прочитал. Так и не понял, где оно на сайте спрятано, но не суть.
Суть в том, что с учетом всех нюансов, в большинстве случаев бесполезная тема, т.к. комиссия за сам бонус от 0,5 до 1%. Да и сам бонус ну ОЧЕНЬ мутно начисляется. Наконец, комиссия за перечисление денег самого банка отправителя напрочь убивает желание пользоваться такой темой.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:27

  Watcher написав:
  ingtrans написав:
  Watcher написав:Я об этом и говорю, что сейчас нет такой закладки, может раньше была. Теперь ничего такого нет.

Всё на месте. И вот условия.

Спасибо! Прочитал. Так и не понял, где оно на сайте спрятано, но не суть.
Суть в том, что с учетом всех нюансов, в большинстве случаев бесполезная тема, т.к. комиссия за сам бонус от 0,5 до 1%. Да и сам бонус ну ОЧЕНЬ мутно начисляется. Наконец, комиссия за перечисление денег самого банка отправителя напрочь убивает желание пользоваться такой темой.

На особо спрятано: заходите на сайт, открываете раздел Депозиты, кликаете стрелочку вправо или влево. И тема не бесполезная, так как дает чистых 0,5% бонуса. Просто переводите деньги с банка, который не берет комиссию за перевод.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:57

Від 150000 на 15 місяців - 11,5% по депо в Братків.
Плюс 0,5% трансфер бонус.
А це біля 12% грязними.
В Фарса 12,35% грязними з бонусами.
Вроді 2 лідера...чи ще є хто?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:22

  Квесторе_поверніться написав:А це біля 12% грязними.

ОФФТОП
Не вперше, тому хочу уточнити: "біля" - тобто поруч, на відстані руки; "близько" - приблизно, неточно. Думаю, в даному випадку (як і раніше) - має бути "близько"
:roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:53

  AleksD написав:
  Квесторе_поверніться написав:А це біля 12% грязними.

ОФФТОП
Не вперше, тому хочу уточнити: "біля" - тобто поруч, на відстані руки; "близько" - приблизно, неточно. Думаю, в даному випадку (як і раніше) - має бути "близько"
:roll:

Дякую за суттєве зауваження.
Уточню. Близько 12% грязними, оцінючи 12 зверху.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 1893189418951896
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