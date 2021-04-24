А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:38
Watcher написав:
Я об этом и говорю, что сейчас нет такой закладки, может раньше была. Теперь ничего такого нет.
Всё на месте. И вот
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.
PS. Что-то вставка изображения не работает.
ingtrans
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:14
ingtrans написав: Watcher написав:
Я об этом и говорю, что сейчас нет такой закладки, может раньше была. Теперь ничего такого нет.
Всё на месте. И вот
условия
.
Спасибо! Прочитал. Так и не понял, где оно на сайте спрятано, но не суть.
Суть в том, что с учетом всех нюансов, в большинстве случаев бесполезная тема, т.к. комиссия за сам бонус от 0,5 до 1%. Да и сам бонус ну ОЧЕНЬ мутно начисляется. Наконец, комиссия за перечисление денег самого банка отправителя напрочь убивает желание пользоваться такой темой.
Watcher
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:27
Watcher написав: ingtrans написав: Watcher написав:
Я об этом и говорю, что сейчас нет такой закладки, может раньше была. Теперь ничего такого нет.
Всё на месте. И вот
условия
.
Спасибо! Прочитал. Так и не понял, где оно на сайте спрятано, но не суть.
Суть в том, что с учетом всех нюансов, в большинстве случаев бесполезная тема, т.к. комиссия за сам бонус от 0,5 до 1%. Да и сам бонус ну ОЧЕНЬ мутно начисляется. Наконец, комиссия за перечисление денег самого банка отправителя напрочь убивает желание пользоваться такой темой.
На особо спрятано: заходите на сайт, открываете раздел Депозиты, кликаете стрелочку вправо или влево. И тема не бесполезная, так как дает чистых 0,5% бонуса. Просто переводите деньги с банка, который не берет комиссию за перевод.
ingtrans
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:57
Від 150000 на 15 місяців - 11,5% по депо в Братків.
Плюс 0,5% трансфер бонус. А це біля 12% грязними. В Фарса 12,35% грязними з бонусами. Вроді 2 лідера...чи ще є хто?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:53
AleksD написав: Квесторе_поверніться написав:
А це
біля
12% грязними.
ОФФТОП Не вперше, тому хочу уточнити: "біля" - тобто поруч, на відстані руки; "близько" - приблизно, неточно. Думаю, в даному випадку (як і раніше) - має бути "близько"
Дякую за суттєве зауваження.
Уточню. Близько 12% грязними, оцінючи 12 зверху.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:15
AleksD
прошу виписати атутному форумному спамеру ще один штраф -
за "грязне" слово - незрозумілого походження
greenozon
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:53
...а банка не вошла в список банок на право выплачивать пенсии.....,это плохо или .....????
abc111
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Додано: Суб 24 кві, 2021 21:38
abc111 написав:
...а банка не вошла в список банок на право выплачивать пенсии.....,это плохо или .....????
Звідки інфо?
Тут
https://www.pfu.gov.ua/1906048-perelik- ... tu-pensij/
банка стирчить.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 24 кві, 2021 21:56
Квесторе_поверніться
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