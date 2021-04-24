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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 23:41
А за поповненя діючого депозита трансфер бонус не дають?
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Alexey_k9
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Додано: Нед 25 кві, 2021 00:08
Alexey_k9 написав:
А за поповненя діючого депозита трансфер бонус не дають?
Нит.
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