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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1894189518961897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 23:41

А за поповненя діючого депозита трансфер бонус не дають?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 00:08

  Alexey_k9 написав:А за поповненя діючого депозита трансфер бонус не дають?

Нит.
ruvex
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Повідомлень: 10732
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Подякував: 817 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 07:36

Хотел с пумба все карты пополнить зеленую и затем открыть депозит, чтобы трансфер бонус был. А кто-то знает, сколько можно за раз с все карты перевести на зеленую, чтобы без комиссии?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:32

  vovareuckij написав:Хотел с пумба все карты пополнить зеленую и затем открыть депозит, чтобы трансфер бонус был. А кто-то знает, сколько можно за раз с все карты перевести на зеленую, чтобы без комиссии?

Штовхати Ахметбаєм...комісіє немає.
Був ліміт (підйомний) по замовчуванню 20000.
Зараз не знаю.
Квесторе_поверніться
 
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