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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 кві, 2021 23:41
А за поповненя діючого депозита трансфер бонус не дають?
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Alexey_k9
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Додано: Нед 25 кві, 2021 00:08
Alexey_k9 написав:
А за поповненя діючого депозита трансфер бонус не дають?
Нит.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 07:36
Хотел с пумба все карты пополнить зеленую и затем открыть депозит, чтобы трансфер бонус был. А кто-то знает, сколько можно за раз с все карты перевести на зеленую, чтобы без комиссии?
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vovareuckij
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Додано: Нед 25 кві, 2021 08:32
vovareuckij написав:
Хотел с пумба все карты пополнить зеленую и затем открыть депозит, чтобы трансфер бонус был. А кто-то знает, сколько можно за раз с все карты перевести на зеленую, чтобы без комиссии?
Штовхати Ахметбаєм...комісіє немає.
Був ліміт (підйомний) по замовчуванню 20000.
Зараз не знаю.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 25 кві, 2021 10:24
Квесторе_поверніться написав: vovareuckij написав:
Хотел с пумба все карты пополнить зеленую и затем открыть депозит, чтобы трансфер бонус был. А кто-то знает, сколько можно за раз с все карты перевести на зеленую, чтобы без комиссии?
Штовхати Ахметбаєм...комісіє немає.
Був ліміт (підйомний) по замовчуванню 20000.
Зараз не знаю.
20к через пумбу на добу. 10 операцій. Ліміт можна міняти по дзвінку. Але тільки з фін.номеру.
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anikola13
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