|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 тра, 2021 14:05
chipmunk написав: greenozon написав:
Форвард рулить в маю ))
виномаркети...
тепер ніхто виномаркети з маркетплейсами плутати не буде
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1881
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 тра, 2021 14:06
chipmunk написав:
Зробили кишмиш однаковий за свої й кредитні, в мене таке вперше за довгі місяці, мабуть тому що не юзав...
аналогично. я в своё время урезал кл и теперь от поднять не дают
-
clash
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 тра, 2021 12:13
Братки продовжують три шкури дерти з кредитобравців в 1 кварталі року 2021.
А прОцент деподавцям недоплачують.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37298
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1874 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:38
lloydbanksua написав: vovareuckij написав:
А до какого числа акция с начислением 25 грн за добавление карты в гуглплей и оплату смартфоном?
До 30.04.2021
Налили кому то, кто прыгал в последний вагон?
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10756
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 823 раз.
- Подякували: 2481 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:20
ruvex
Да. 30-го удалил карту из GPay, добавил её же через приложение и вечером сходил в Сильпо. Получил 25 гривен на счёт кэшбека сразу.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9606
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 458 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:39
Vorlon написав:ruvex
Да. 30-го удалил карту из GPay, добавил её же через приложение и вечером сходил в Сильпо. Получил 25 гривен на счёт кэшбека сразу.
Сделал аналогично, только Кишеня. Кеш-бека нет
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:47
Sergion
Возможно нюанс - я раньше добавлял карту НЕ через приложение, а через сам GPay. А через приложение впервые. Возможно это имело значение. Сразу же пришло и письмо на электронку: "Поздравляем с активацией карты в Google Pay"
Ну и категории кэшбека перед покупкой тоже выбрал (карта была полочной).
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9606
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 458 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 15:21
Vorlon написав:Sergion
Возможно нюанс - я раньше добавлял карту НЕ через приложение, а через сам GPay. А через приложение впервые. Возможно это имело значение. Сразу же пришло и письмо на электронку: "Поздравляем с активацией карты в Google Pay"
Ну и категории кэшбека перед покупкой тоже выбрал (карта была полочной).
Я аналогично. Раньше через GP добавил, сейчас удалил, через приложуху добавил, в чат пришло "Поздравляем...", потом покупка. Кеш-бека нет
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 15:58
Sergion написав: Vorlon написав:Sergion
Возможно нюанс - я раньше добавлял карту НЕ через приложение, а через сам GPay. А через приложение впервые. Возможно это имело значение. Сразу же пришло и письмо на электронку: "Поздравляем с активацией карты в Google Pay"
Ну и категории кэшбека перед покупкой тоже выбрал (карта была полочной).
Я аналогично. Раньше через GP добавил, сейчас удалил, через приложуху добавил, в чат пришло "Поздравляем...", потом покупка. Кеш-бека нет
Карта была добавлена через апп, ранее карт А-банка в GP не было. КБ тоже нет.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10756
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 823 раз.
- Подякували: 2481 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|47593
|6022586
|
|
|7356
|1009360
|
|
|541
|91800
|
|