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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1898189919001901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 14:05

  chipmunk написав:
  greenozon написав:Форвард рулить в маю ))

виномаркети...

тепер ніхто виномаркети з маркетплейсами плутати не буде :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 14:06

  chipmunk написав:Зробили кишмиш однаковий за свої й кредитні, в мене таке вперше за довгі місяці, мабуть тому що не юзав...

аналогично. я в своё время урезал кл и теперь от поднять не дают :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:13

Братки продовжують три шкури дерти з кредитобравців в 1 кварталі року 2021.
А прОцент деподавцям недоплачують. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:38

  lloydbanksua написав:
  vovareuckij написав:А до какого числа акция с начислением 25 грн за добавление карты в гуглплей и оплату смартфоном?

До 30.04.2021

Налили кому то, кто прыгал в последний вагон?
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:20

ruvex
Да. 30-го удалил карту из GPay, добавил её же через приложение и вечером сходил в Сильпо. Получил 25 гривен на счёт кэшбека сразу.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:39

  Vorlon написав:ruvex
Да. 30-го удалил карту из GPay, добавил её же через приложение и вечером сходил в Сильпо. Получил 25 гривен на счёт кэшбека сразу.

Сделал аналогично, только Кишеня. Кеш-бека нет
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:47

Sergion
Возможно нюанс - я раньше добавлял карту НЕ через приложение, а через сам GPay. А через приложение впервые. Возможно это имело значение. Сразу же пришло и письмо на электронку: "Поздравляем с активацией карты в Google Pay" :)

Ну и категории кэшбека перед покупкой тоже выбрал (карта была полочной).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:21

  Vorlon написав:Sergion
Возможно нюанс - я раньше добавлял карту НЕ через приложение, а через сам GPay. А через приложение впервые. Возможно это имело значение. Сразу же пришло и письмо на электронку: "Поздравляем с активацией карты в Google Pay" :)

Ну и категории кэшбека перед покупкой тоже выбрал (карта была полочной).

Я аналогично. Раньше через GP добавил, сейчас удалил, через приложуху добавил, в чат пришло "Поздравляем...", потом покупка. Кеш-бека нет
Sergion
 
Повідомлень: 502
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:58

  Sergion написав:
  Vorlon написав:Sergion
Возможно нюанс - я раньше добавлял карту НЕ через приложение, а через сам GPay. А через приложение впервые. Возможно это имело значение. Сразу же пришло и письмо на электронку: "Поздравляем с активацией карты в Google Pay" :)

Ну и категории кэшбека перед покупкой тоже выбрал (карта была полочной).

Я аналогично. Раньше через GP добавил, сейчас удалил, через приложуху добавил, в чат пришло "Поздравляем...", потом покупка. Кеш-бека нет

Карта была добавлена через апп, ранее карт А-банка в GP не было. КБ тоже нет.
ruvex
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Повідомлень: 10756
З нами з: 03.11.08
Подякував: 823 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
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  #<1 ... 1898189919001901
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