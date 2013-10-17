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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:13
Друзі, підкажіть - щоб безпроблемно отримати трансфер-бонус за оформлення депозиту має різницю - чи штовхати з іншого банку на картку а-банку, чи краще тягнути в додатку а-банку кошти з іншого банку? А може взагалі краще СЕП?
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1finanсier
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:21
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть - щоб безпроблемно отримати трансфер-бонус за оформлення депозиту має різницю - чи штовхати з іншого банку на картку а-банку, чи краще тягнути в додатку а-банку кошти з іншого банку? А може взагалі краще СЕП?
Я Сэпил - это верняк. Но можно и толкать. Тянуть ИМХО не стоит.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:18
Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:35
_PORT_UA, все правильно.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11
_PORT_UA написав:
Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?
Вывести бесплатно с зелёной можно СЭПом и переводом с карты на карту в мобильном приложении АБанка
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velvet
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Вів 11 тра, 2021 15:55
cohan
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