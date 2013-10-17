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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1899190019011902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:13

Re: А-Банк

Друзі, підкажіть - щоб безпроблемно отримати трансфер-бонус за оформлення депозиту має різницю - чи штовхати з іншого банку на картку а-банку, чи краще тягнути в додатку а-банку кошти з іншого банку? А може взагалі краще СЕП?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:21

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть - щоб безпроблемно отримати трансфер-бонус за оформлення депозиту має різницю - чи штовхати з іншого банку на картку а-банку, чи краще тягнути в додатку а-банку кошти з іншого банку? А може взагалі краще СЕП?

Я Сэпил - это верняк. Но можно и толкать. Тянуть ИМХО не стоит.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:18

Re: А-Банк

Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:35

_PORT_UA, все правильно.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11

  _PORT_UA написав:Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?

Вывести бесплатно с зелёной можно СЭПом и переводом с карты на карту в мобильном приложении АБанка
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:28

  Flamingo написав: Я Сэпил - это верняк. Но можно и толкать. Тянуть ИМХО не стоит.

А откуда сэпили?
vovareuckij
 
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