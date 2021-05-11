RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1900190119021903>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:13

Re: А-Банк

Друзі, підкажіть - щоб безпроблемно отримати трансфер-бонус за оформлення депозиту має різницю - чи штовхати з іншого банку на картку а-банку, чи краще тягнути в додатку а-банку кошти з іншого банку? А може взагалі краще СЕП?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 02.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:21

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть - щоб безпроблемно отримати трансфер-бонус за оформлення депозиту має різницю - чи штовхати з іншого банку на картку а-банку, чи краще тягнути в додатку а-банку кошти з іншого банку? А може взагалі краще СЕП?

Я Сэпил - это верняк. Но можно и толкать. Тянуть ИМХО не стоит.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6211
З нами з: 20.03.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1613 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:18

Re: А-Банк

Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 753
З нами з: 09.02.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:35

_PORT_UA, все правильно.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37355
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11

  _PORT_UA написав:Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?

Вывести бесплатно с зелёной можно СЭПом и переводом с карты на карту в мобильном приложении АБанка
velvet
 
Повідомлень: 3834
З нами з: 06.03.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:28

  Flamingo написав: Я Сэпил - это верняк. Но можно и толкать. Тянуть ИМХО не стоит.

А откуда сэпили?
vovareuckij
 
Повідомлень: 159
З нами з: 19.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:17

  vovareuckij написав:
  Flamingo написав: Я Сэпил - это верняк. Но можно и толкать. Тянуть ИМХО не стоит.

А откуда сэпили?

Я гнал в один день сумму = фонду (тогда получался слаще кишмиш) - поэтому в один день сэпил с разных мест - Алла, Скунс, Моня. Все отработалось четко
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6211
З нами з: 20.03.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1613 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:34

  _PORT_UA написав:Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?

Якщо треба забрати готівкою в касі, відкриваєте віртуальну карту, активуєте зняття депозиту саме на неї і забираєте в касі. Без комісії. Так мені порадили на ГЛ, так я успішно і зробила свого часу.
uavasylynka
 
Повідомлень: 21
З нами з: 05.09.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:32

Re: А-Банк

Приветствую! Есть вопрос, родственникам хотят начислять пенсию на карту, если не выбератут банк сами назначат ощад. Как им выбрать для получения пенсии абанк, какая процедура? Спасибо...
Wondergod
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:57

Re: А-Банк

  Wondergod написав:Как им выбрать для получения пенсии абанк, какая процедура?
Подати в ПФУ заяву, в якій вказати реквізити для виплати коштів у бажаному банку (який може отримувати ці виплати).

У відділенні банку отримати реквізити картки. Деякі банки цю процедуру беруть на себе.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3251
З нами з: 08.03.18
Подякував: 391 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1900190119021903>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, kluychkooleg, velvet, хуторянка і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9479, 9480, 9481
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94800 11515351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 12:20
mustbe
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4777, 4778, 4779
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47789 6058777
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 12:19
kluychkooleg
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 787, 788, 789
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7886 1773703
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 10:03
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94801)
12.05.2021 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.