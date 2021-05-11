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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:13
Друзі, підкажіть - щоб безпроблемно отримати трансфер-бонус за оформлення депозиту має різницю - чи штовхати з іншого банку на картку а-банку, чи краще тягнути в додатку а-банку кошти з іншого банку? А може взагалі краще СЕП?
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1finanсier
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:21
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть - щоб безпроблемно отримати трансфер-бонус за оформлення депозиту має різницю - чи штовхати з іншого банку на картку а-банку, чи краще тягнути в додатку а-банку кошти з іншого банку? А може взагалі краще СЕП?
Я Сэпил - это верняк. Но можно и толкать. Тянуть ИМХО не стоит.
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Flamingo
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:18
Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:35
_PORT_UA, все правильно.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11
_PORT_UA написав:
Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?
Вывести бесплатно с зелёной можно СЭПом и переводом с карты на карту в мобильном приложении АБанка
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velvet
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:28
Flamingo написав:
Я Сэпил - это верняк. Но можно и толкать. Тянуть ИМХО не стоит.
А откуда сэпили?
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vovareuckij
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Додано: Вів 11 тра, 2021 21:17
vovareuckij написав: Flamingo написав:
Я Сэпил - это верняк. Но можно и толкать. Тянуть ИМХО не стоит.
А откуда сэпили?
Я гнал в один день сумму = фонду (тогда получался слаще кишмиш) - поэтому в один день сэпил с разных мест - Алла, Скунс, Моня. Все отработалось четко
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Flamingo
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Додано: Сер 12 тра, 2021 08:34
_PORT_UA написав:
Добрый день. Правильно я помню, что возврат депозита на Зелену карту и последующее снятие с комиссией? Вывести можно только СЭПом?
Якщо треба забрати готівкою в касі, відкриваєте віртуальну карту, активуєте зняття депозиту саме на неї і забираєте в касі. Без комісії. Так мені порадили на ГЛ, так я успішно і зробила свого часу.
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uavasylynka
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:32
Приветствую! Есть вопрос, родственникам хотят начислять пенсию на карту, если не выбератут банк сами назначат ощад. Как им выбрать для получения пенсии абанк, какая процедура? Спасибо...
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Wondergod
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:57
Wondergod написав:
Как им выбрать для получения пенсии абанк, какая процедура?
Подати в ПФУ заяву, в якій вказати реквізити для виплати коштів у бажаному банку (який може отримувати ці виплати).
У відділенні банку отримати реквізити картки. Деякі банки цю процедуру беруть на себе.
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MASolomko
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Сер 12 тра, 2021 10:03
cohan
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