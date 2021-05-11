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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 11:16
Розбазарюють кошти ( 100000 на Динамо Київ)
Додано: Сер 12 тра, 2021 11:20
Алгоритм.
1. ВІдвідати відділення банки і відкрити картковий рахунок для виплати пенсії.
2. Взяти реквізити рахунку.
3. Передати реквізити рахунку в ПФ.
Чекати зарахувань з ПФ на рахунок.
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