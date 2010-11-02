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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1900190119021903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:16

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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:20

  Wondergod написав:Приветствую! Есть вопрос, родственникам хотят начислять пенсию на карту, если не выбератут банк сами назначат ощад. Как им выбрать для получения пенсии абанк, какая процедура? Спасибо...

Алгоритм.
1. ВІдвідати відділення банки і відкрити картковий рахунок для виплати пенсії.
2. Взяти реквізити рахунку.
3. Передати реквізити рахунку в ПФ.
Чекати зарахувань з ПФ на рахунок.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:56

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Алгоритм.

Е пару умов

- Ашка повинаа бути уповноважена на виплату пенсій
- там де живе пенсіонер е відділення або філія банку , якщо нема - то ОЩАТ ПРИМАТ И РАФ
Goodman
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