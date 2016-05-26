Wondergod написав:Приветствую! Есть вопрос, родственникам хотят начислять пенсию на карту, если не выбератут банк сами назначат ощад. Как им выбрать для получения пенсии абанк, какая процедура? Спасибо...
Алгоритм. 1. ВІдвідати відділення банки і відкрити картковий рахунок для виплати пенсії. 2. Взяти реквізити рахунку. 3. Передати реквізити рахунку в ПФ. Чекати зарахувань з ПФ на рахунок.
у меня вопрос: подняли мне лимит вчера до 100к и это при том, что я недавно сам пытался недавно увеличить до 10к ибо в этом месяце одинаковый кешбэк за свои и кредитные. но был отлуп. я в потерях: мне забить и оставить или таки уменьшить, и если уменьшу, то не обнулят ли, или вообще подождать когда месяц закончится, а там в зависимости от %кешбэка в следующем месяце делать выводы? но рили мне в ашке не надо 100к вроде бы, по крайней мере на сейчас, с другой стороны-новых карт делать не планирую и нагрузка как бы пох, я и в привате не уменьшаю по той причине, хотя им совсем не пользуюсь
clash написав:у меня вопрос: подняли мне лимит вчера до 100к и это при том, что я недавно сам пытался недавно увеличить до 10к ибо в этом месяце одинаковый кешбэк за свои и кредитные. но был отлуп. я в потерях: мне забить и оставить или таки уменьшить, и если уменьшу, то не обнулят ли, или вообще подождать когда месяц закончится, а там в зависимости от %кешбэка в следующем месяце делать выводы? но рили мне в ашке не надо 100к вроде бы, по крайней мере на сейчас, с другой стороны-новых карт делать не планирую и нагрузка как бы пох, я и в привате не уменьшаю по той причине, хотя им совсем не пользуюсь
jay2004 написав:Он же не жмёт (кред.лимит). Пользуйтесь...
жмет..., можно карту , мягко говоря утерять и пока спохватися - все спустят в торгових точках - краса и медицина. Банк ничего не гарантирует и не страхует, акромя судебного преследования в своих интересах.