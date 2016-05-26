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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1900190119021903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:16

Розбазарюють кошти ( 100000 на Динамо Київ) :)
http://finbalance.com.ua/news/a-bank-spisav-krediti-u-2020-rotsi-na-11-mlrd-hrn
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:20

  Wondergod написав:Приветствую! Есть вопрос, родственникам хотят начислять пенсию на карту, если не выбератут банк сами назначат ощад. Как им выбрать для получения пенсии абанк, какая процедура? Спасибо...

Алгоритм.
1. ВІдвідати відділення банки і відкрити картковий рахунок для виплати пенсії.
2. Взяти реквізити рахунку.
3. Передати реквізити рахунку в ПФ.
Чекати зарахувань з ПФ на рахунок.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:56

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Алгоритм.

Е пару умов

- Ашка повинаа бути уповноважена на виплату пенсій
- там де живе пенсіонер е відділення або філія банку , якщо нема - то ОЩАТ ПРИМАТ И РАФ
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:59

Re: А-Банк

Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Алгоритм.

Е пару умов

- Ашка повинаа бути уповноважена на виплату пенсій
- там де живе пенсіонер е відділення або філія банку , якщо нема - то ОЩАТ ПРИМАТ И РАФ
Акцент банк есть в списке..
Wondergod
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 06:09

Re: А-Банк

  Goodman написав:- Ашка повинаа бути уповноважена на виплату пенсій
Повноваження вона має.
https://www.pfu.gov.ua/1906048-perelik- ... tu-pensij/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 17:23

Re: А-Банк

у меня вопрос: подняли мне лимит вчера до 100к и это при том, что я недавно сам пытался недавно увеличить до 10к ибо в этом месяце одинаковый кешбэк за свои и кредитные. но был отлуп. я в потерях: мне забить и оставить или таки уменьшить, и если уменьшу, то не обнулят ли, или вообще подождать когда месяц закончится, а там в зависимости от %кешбэка в следующем месяце делать выводы? но рили мне в ашке не надо 100к вроде бы, по крайней мере на сейчас, с другой стороны-новых карт делать не планирую и нагрузка как бы пох, я и в привате не уменьшаю по той причине, хотя им совсем не пользуюсь
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 18:03

  clash написав:у меня вопрос: подняли мне лимит вчера до 100к и это при том, что я недавно сам пытался недавно увеличить до 10к ибо в этом месяце одинаковый кешбэк за свои и кредитные. но был отлуп. я в потерях: мне забить и оставить или таки уменьшить, и если уменьшу, то не обнулят ли, или вообще подождать когда месяц закончится, а там в зависимости от %кешбэка в следующем месяце делать выводы? но рили мне в ашке не надо 100к вроде бы, по крайней мере на сейчас, с другой стороны-новых карт делать не планирую и нагрузка как бы пох, я и в привате не уменьшаю по той причине, хотя им совсем не пользуюсь


Он же не жмёт (кред.лимит). Пользуйтесь...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:58

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Он же не жмёт (кред.лимит). Пользуйтесь...

жмет..., можно карту , мягко говоря утерять и пока спохватися - все спустят в торгових точках - краса и медицина. Банк ничего не гарантирует и не страхует, акромя судебного преследования в своих интересах.
Goodman
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  #<1 ... 1900190119021903
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