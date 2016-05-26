Додано: Суб 15 тра, 2021 17:23

у меня вопрос: подняли мне лимит вчера до 100к и это при том, что я недавно сам пытался недавно увеличить до 10к ибо в этом месяце одинаковый кешбэк за свои и кредитные. но был отлуп. я в потерях: мне забить и оставить или таки уменьшить, и если уменьшу, то не обнулят ли, или вообще подождать когда месяц закончится, а там в зависимости от %кешбэка в следующем месяце делать выводы? но рили мне в ашке не надо 100к вроде бы, по крайней мере на сейчас, с другой стороны-новых карт делать не планирую и нагрузка как бы пох, я и в привате не уменьшаю по той причине, хотя им совсем не пользуюсь