|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 тра, 2021 07:55
sens написав: jay2004 написав:
Google pay, в помощь.
есть риск остаться без ведроида
Есть риск и кирпич поймать на голову)... или попасть на коврик к Держфинмон при платеже свыше 400к))
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2791
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 тра, 2021 23:46
jay2004 написав:
Есть риск и кирпич поймать на голову)...
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1207
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|47872
|6077134
|
|
|94876
|11534501
|
|
|7382
|1017736
|
Нед 16 тра, 2021 23:00
ol_zy
|