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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1901190219031904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 07:55

  sens написав:
  jay2004 написав:
Google pay, в помощь.
есть риск остаться без ведроида


Есть риск и кирпич поймать на голову)... или попасть на коврик к Держфинмон при платеже свыше 400к))
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:46

  jay2004 написав:Есть риск и кирпич поймать на голову)...


Кассандра
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  #<1 ... 1901190219031904
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