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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 тра, 2021 07:55
sens написав: jay2004 написав:
Google pay, в помощь.
есть риск остаться без ведроида
Есть риск и кирпич поймать на голову)... или попасть на коврик к Держфинмон при платеже свыше 400к))
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Додано: Нед 16 тра, 2021 23:46
jay2004 написав:
Есть риск и кирпич поймать на голову)...
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Додано: Сер 19 тра, 2021 08:37
Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:02
sergia написав:
Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:06
sergia написав:
Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
Проблем не було.
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