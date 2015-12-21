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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1901190219031904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 07:55

  sens написав:
  jay2004 написав:
Google pay, в помощь.
есть риск остаться без ведроида


Есть риск и кирпич поймать на голову)... или попасть на коврик к Держфинмон при платеже свыше 400к))
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:46

  jay2004 написав:Есть риск и кирпич поймать на голову)...


Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 08:37

Re: А-Банк

Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:02

  sergia написав:Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?


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1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:06

  sergia написав:Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?

Проблем не було.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:15

  Квесторе_поверніться написав:
  sergia написав:Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?

Проблем не було.

Так а через який час приблизно нараховувся бонус?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:20

  1finanсier написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sergia написав:Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?

Проблем не було.

Так а через який час приблизно нараховувся бонус?

от 3х до 7дн
Но раньше были и заскоки, при этом Шапито даж ухитрялся делать заявку на ускорение пердыдущей заявки... Ждите :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:47

Amethyst
Надо поюзать Зелену за границей.
На горячке утверждают что для этого нужно поставить галочку "двойная конвертаци".
Это правда?
И еще вопрос, дикие валюты типа курс бел.рубля они как в гривну конвертят?
ВIВ
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