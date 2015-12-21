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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 тра, 2021 07:55
sens написав: jay2004 написав:
Google pay, в помощь.
есть риск остаться без ведроида
Есть риск и кирпич поймать на голову)... или попасть на коврик к Держфинмон при платеже свыше 400к))
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jay2004
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Додано: Нед 16 тра, 2021 23:46
jay2004 написав:
Есть риск и кирпич поймать на голову)...
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Додано: Сер 19 тра, 2021 08:37
Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
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sergia
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:02
sergia написав:
Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:06
sergia написав:
Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
Проблем не було.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:15
Квесторе_поверніться написав: sergia написав:
Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
Проблем не було.
Так а через який час приблизно нараховувся бонус?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:20
1finanсier написав: Квесторе_поверніться написав: sergia написав:
Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
Проблем не було.
Так а через який час приблизно нараховувся бонус?
от 3х до 7дн
Но раньше были и заскоки, при этом Шапито даж ухитрялся делать заявку на ускорение пердыдущей заявки... Ждите
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Amethyst
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:47
Amethyst
Надо поюзать Зелену за границей.
На горячке утверждают что для этого нужно поставить галочку "двойная конвертаци".
Это правда?
И еще вопрос, дикие валюты типа курс бел.рубля они как в гривну конвертят?
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ВIВ
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