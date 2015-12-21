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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1902190319041905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33

Flamingo
Эх, а чем же там пользоваться (продукты в основном), если все возможные лимиты КБ уже выбраны в 0, а кое где даже в "-" ...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:49

  ВIВ написав:Flamingo
Эх, а чем же там пользоваться (продукты в основном), если все возможные лимиты КБ уже выбраны в 0, а кое где даже в "-" ...

Лично мне пару недель назад в Мексике очень понравилось платить Фарсиком - и курс кошерный и кишмиш приличный. Плюс карт Фарса м.б. не одна. Неужели вы все их уже использовали. Кроме того, не зная вашего набора карт и в какую страну вы едете - судить сложно - но я к примеру в "крайнюю" поездку также для подстраховки брал долларовые - виртуальную Моню (там продукты 2% за свои, но мне больше надо было такси) + всеКарта Пумбы (хоть 1% за свои но все-таки курсы у Пумбы неплохие) + на самый крайний случай Алкину пакетку (в принципе брал ее не столько ради продуктов, сколько чисто для снятия нала в аэропорту). Из данных карт правда кроме скунса только Моня пригодился. Но как вариант "туристического набора" для стран с экзотической валютой - ИМХО не самый плохой наборчик ;).
ЗЫ. Эх а были времена - симина Виза-инфиня даже с 1% за конверт - и пофиг какая страна, какой МСС... :cry:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:07

Flamingo вы дома сколько дней в году бываете?
мож вы не наркокурьер? :)
v57
 
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