Додано: Сер 19 тра, 2021 11:49

ВIВ написав: Flamingo

Эх, а чем же там пользоваться (продукты в основном), если все возможные лимиты КБ уже выбраны в 0, а кое где даже в "-" ... Эх, а чем же там пользоваться (продукты в основном), если все возможные лимиты КБ уже выбраны в 0, а кое где даже в "-" ...

Лично мне пару недель назад в Мексике очень понравилось платить Фарсиком - и курс кошерный и кишмиш приличный. Плюс карт Фарса м.б. не одна. Неужели вы все их уже использовали. Кроме того, не зная вашего набора карт и в какую страну вы едете - судить сложно - но я к примеру в "крайнюю" поездку также для подстраховки брал долларовые - виртуальную Моню (там продукты 2% за свои, но мне больше надо было такси) + всеКарта Пумбы (хоть 1% за свои но все-таки курсы у Пумбы неплохие) + на самый крайний случай Алкину пакетку (в принципе брал ее не столько ради продуктов, сколько чисто для снятия нала в аэропорту). Из данных карт правда кроме скунса только Моня пригодился. Но как вариант "туристического набора" для стран с экзотической валютой - ИМХО не самый плохой наборчикЗЫ. Эх а были времена - симина Виза-инфиня даже с 1% за конверт - и пофиг какая страна, какой МСС...