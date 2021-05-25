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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33
Flamingo
Эх, а чем же там пользоваться (продукты в основном), если все возможные лимиты КБ уже выбраны в 0, а кое где даже в "-" ...
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ВIВ
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:49
ВIВ написав:Flamingo
Эх, а чем же там пользоваться (продукты в основном), если все возможные лимиты КБ уже выбраны в 0, а кое где даже в "-" ...
Лично мне пару недель назад в Мексике очень понравилось платить Фарсиком - и курс кошерный и кишмиш приличный. Плюс карт Фарса м.б. не одна. Неужели вы все их уже использовали. Кроме того, не зная вашего набора карт и в какую страну вы едете - судить сложно - но я к примеру в "крайнюю" поездку также для подстраховки брал долларовые - виртуальную Моню (там продукты 2% за свои, но мне больше надо было такси) + всеКарта Пумбы (хоть 1% за свои но все-таки курсы у Пумбы неплохие) + на самый крайний случай Алкину пакетку (в принципе брал ее не столько ради продуктов, сколько чисто для снятия нала в аэропорту). Из данных карт правда кроме скунса только Моня пригодился. Но как вариант "туристического набора" для стран с экзотической валютой - ИМХО не самый плохой наборчик
.
ЗЫ. Эх а были времена - симина Виза-инфиня даже с 1% за конверт - и пофиг какая страна, какой МСС...
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Flamingo
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:07
Flamingo
вы дома сколько дней в году бываете?
мож вы не наркокурьер?
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v57
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Додано: Сер 19 тра, 2021 21:25
1finanсier написав: Квесторе_поверніться написав: sergia написав:
Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?
Проблем не було.
Так а через який час приблизно нараховувся бонус?
Вчора відкрив депо, сьогодні у вечері прийшли бонуси
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sergia
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Додано: Вів 25 тра, 2021 10:28
Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.
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Искатель
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Додано: Вів 25 тра, 2021 10:34
Искатель написав:
Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.
С КДВ можно бескомиссионно выводить сервисами других банков
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velvet
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Додано: Вів 25 тра, 2021 10:44
velvet написав: Искатель написав:
Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.
С КДВ можно бескомиссионно выводить сервисами других банков
Т.е. ТАСовской, Моно или Форвардовской тянучками заберет беспроблемно, да?
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Искатель
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Додано: Вів 25 тра, 2021 10:50
Искатель написав: velvet написав: Искатель написав:
Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.
С КДВ можно бескомиссионно выводить сервисами других банков
Т.е. ТАСовской, Моно или Форвардовской тянучками заберет беспроблемно, да?
Да.
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jay2004
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Додано: Сер 26 тра, 2021 09:10
Искатель написав:
Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.
Поясніть будь-ласка про що мова, не дуже розбираюсь в термінах, відчуваю що мені це згодиться
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FairyPrince
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