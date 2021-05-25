RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1902190319041905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:33

Flamingo
Эх, а чем же там пользоваться (продукты в основном), если все возможные лимиты КБ уже выбраны в 0, а кое где даже в "-" ...
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 181
З нами з: 03.02.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:49

  ВIВ написав:Flamingo
Эх, а чем же там пользоваться (продукты в основном), если все возможные лимиты КБ уже выбраны в 0, а кое где даже в "-" ...

Лично мне пару недель назад в Мексике очень понравилось платить Фарсиком - и курс кошерный и кишмиш приличный. Плюс карт Фарса м.б. не одна. Неужели вы все их уже использовали. Кроме того, не зная вашего набора карт и в какую страну вы едете - судить сложно - но я к примеру в "крайнюю" поездку также для подстраховки брал долларовые - виртуальную Моню (там продукты 2% за свои, но мне больше надо было такси) + всеКарта Пумбы (хоть 1% за свои но все-таки курсы у Пумбы неплохие) + на самый крайний случай Алкину пакетку (в принципе брал ее не столько ради продуктов, сколько чисто для снятия нала в аэропорту). Из данных карт правда кроме скунса только Моня пригодился. Но как вариант "туристического набора" для стран с экзотической валютой - ИМХО не самый плохой наборчик ;).
ЗЫ. Эх а были времена - симина Виза-инфиня даже с 1% за конверт - и пофиг какая страна, какой МСС... :cry:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6271
З нами з: 20.03.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:07

Flamingo вы дома сколько дней в году бываете?
мож вы не наркокурьер? :)
v57
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 14.03.10
Подякував: 119 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 21:25

  1finanсier написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sergia написав:Трасфербонус за депозит обычно на следующий день приходит или выбивать нужно?

Проблем не було.

Так а через який час приблизно нараховувся бонус?

Вчора відкрив депо, сьогодні у вечері прийшли бонуси
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 167
З нами з: 14.12.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:28

Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.
Искатель
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 22.02.16
Подякував: 728 раз.
Подякували: 3065 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:34

  Искатель написав:Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.

С КДВ можно бескомиссионно выводить сервисами других банков
velvet
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 06.03.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:44

  velvet написав:
  Искатель написав:Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.

С КДВ можно бескомиссионно выводить сервисами других банков

Т.е. ТАСовской, Моно или Форвардовской тянучками заберет беспроблемно, да?
Искатель
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 22.02.16
Подякував: 728 раз.
Подякували: 3065 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:50

  Искатель написав:
  velvet написав:
  Искатель написав:Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.

С КДВ можно бескомиссионно выводить сервисами других банков

Т.е. ТАСовской, Моно или Форвардовской тянучками заберет беспроблемно, да?


Да.
jay2004
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 19.02.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:10

  Искатель написав:Доброго времени суток!
Освежите память: по P2P с КДВ можно как-то бескомиссионно вывести деньги? Или только СЭПить?
Спасибо большое заранее.

Поясніть будь-ласка про що мова, не дуже розбираюсь в термінах, відчуваю що мені це згодиться :)
FairyPrince
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 09.03.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1902190319041905
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kreuz, Квесторе_поверніться і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 791, 792, 793
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7924 1782817
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 09:47
M-Audio
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4803, 4804, 4805
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48042 6111550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 09:38
unknownurl
Банк Альянс 1 ... 128, 129, 130
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1294 203146
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 09:12
Oktawa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (4256)
26.05.2021 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.