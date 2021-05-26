|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:08
Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37465
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:55
Квесторе_поверніться написав:
Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть.
Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5758
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 17:04
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть.
Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).
Так дивлюсь, де закривають, за шо...киньте посилання?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37465
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 17:11
Квесторе_поверніться написав: klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть.
Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).
Так дивлюсь, де закривають, за шо...киньте посилання?
Ссылку не кину, но пару лет назад мне тут досрочно-принудительно позакрывали все валютные карты (было 4 шт - по два вида в каждой из двух самых популярных валют), мотивируя, что год не было движения. Как-то так...
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6280
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1639 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 26 тра, 2021 17:30
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).
Так дивлюсь, де закривають, за шо...киньте посилання?
Ссылку не кину, но пару лет назад мне тут досрочно-принудительно позакрывали все валютные карты (было 4 шт - по два вида в каждой из двух самых популярных валют), мотивируя, что год не было движения. Как-то так...
Теж валютні позакривали за відсутність руху.
Нові відкрив...і руху немає...ще не закрили.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37465
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:40
Звонила сотрудница А-Банка, агитировала открыть депозит. Сообщила, что с 1 июня понижение ставок по всем депозитам в грн на 0,5%.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:57
Oktawa написав:
Звонила сотрудница А-Банка, агитировала открыть депозит. Сообщила, что с 1 июня понижение ставок по всем депозитам в грн на 0,5%.
Мій річний якраз закінчився, сьогодні переоформив ще на рік.
-
FairyPrince
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|94989
|11567219
|
|
|48058
|6113796
|
|
|7932
|1784013
|
|