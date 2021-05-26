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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1903190419051906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:08

Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:55

  Квесторе_поверніться написав:Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть. :)

Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:04

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть. :)

Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).

Так дивлюсь, де закривають, за шо...киньте посилання?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37467
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:11

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть. :)

Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).

Так дивлюсь, де закривають, за шо...киньте посилання?

Ссылку не кину, но пару лет назад мне тут досрочно-принудительно позакрывали все валютные карты (было 4 шт - по два вида в каждой из двух самых популярных валют), мотивируя, что год не было движения. Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:30

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).

Так дивлюсь, де закривають, за шо...киньте посилання?

Ссылку не кину, но пару лет назад мне тут досрочно-принудительно позакрывали все валютные карты (было 4 шт - по два вида в каждой из двух самых популярных валют), мотивируя, что год не было движения. Как-то так...

Теж валютні позакривали за відсутність руху.
Нові відкрив...і руху немає...ще не закрили.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:40

Re: А-Банк

Звонила сотрудница А-Банка, агитировала открыть депозит. Сообщила, что с 1 июня понижение ставок по всем депозитам в грн на 0,5%.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:57

  Oktawa написав:Звонила сотрудница А-Банка, агитировала открыть депозит. Сообщила, что с 1 июня понижение ставок по всем депозитам в грн на 0,5%.

Мій річний якраз закінчився, сьогодні переоформив ще на рік.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:12

  FairyPrince написав:
  Oktawa написав:Звонила сотрудница А-Банка, агитировала открыть депозит. Сообщила, что с 1 июня понижение ставок по всем депозитам в грн на 0,5%.

Мій річний якраз закінчився, сьогодні переоформив ще на рік.

11 прОцентів чи 10,5?
І трансфер бонус не капне?
Квесторе_поверніться
 
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