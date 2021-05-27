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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:08
Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:55
Квесторе_поверніться написав:
Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть.
Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).
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klug
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Додано: Сер 26 тра, 2021 17:04
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть.
Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).
Так дивлюсь, де закривають, за шо...киньте посилання?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 тра, 2021 17:11
Квесторе_поверніться написав: klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Братки Жовті картки до 27 року роздають...в лідерах мабуть.
Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).
Так дивлюсь, де закривають, за шо...киньте посилання?
Ссылку не кину, но пару лет назад мне тут досрочно-принудительно позакрывали все валютные карты (было 4 шт - по два вида в каждой из двух самых популярных валют), мотивируя, что год не было движения. Как-то так...
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Flamingo
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Додано: Сер 26 тра, 2021 17:30
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Але легко їх закривають без попередження і очевидних підстав (див. гілку).
Так дивлюсь, де закривають, за шо...киньте посилання?
Ссылку не кину, но пару лет назад мне тут досрочно-принудительно позакрывали все валютные карты (было 4 шт - по два вида в каждой из двух самых популярных валют), мотивируя, что год не было движения. Как-то так...
Теж валютні позакривали за відсутність руху.
Нові відкрив...і руху немає...ще не закрили.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:40
Звонила сотрудница А-Банка, агитировала открыть депозит. Сообщила, что с 1 июня понижение ставок по всем депозитам в грн на 0,5%.
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Oktawa
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:57
Oktawa написав:
Звонила сотрудница А-Банка, агитировала открыть депозит. Сообщила, что с 1 июня понижение ставок по всем депозитам в грн на 0,5%.
Мій річний якраз закінчився, сьогодні переоформив ще на рік.
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FairyPrince
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:12
FairyPrince написав: Oktawa написав:
Звонила сотрудница А-Банка, агитировала открыть депозит. Сообщила, что с 1 июня понижение ставок по всем депозитам в грн на 0,5%.
Мій річний якраз закінчився, сьогодні переоформив ще на рік.
11 прОцентів чи 10,5?
І трансфер бонус не капне?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 27 тра, 2021 08:37
Квесторе_поверніться написав: FairyPrince написав: Oktawa написав:
Звонила сотрудница А-Банка, агитировала открыть депозит. Сообщила, что с 1 июня понижение ставок по всем депозитам в грн на 0,5%.
Мій річний якраз закінчився, сьогодні переоформив ще на рік.
11 прОцентів чи 10,5?
І трансфер бонус не капне?
8%, +1% надбавки за продовження депо на новий термін. Вищі відсотки йдуть на депозитах без можливості дострокового розірвання, мені такі не підходять.
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FairyPrince
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Додано: Чет 27 тра, 2021 19:35
Вперше АБанка зауважила що карта стала полочна і прислала персоналку -
"здвійснюйте будьякі покупки в магазинах за рахунок кредитного ліміту і за кожну використану 1000грн отримуйте 50 грнр на рахунок кешбеку
Максимальна сума кешбеку, яку Ви можете отримати - 250 грн!
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greenozon
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