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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:36
greenozon
Есть ограничения по МСС?
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Amid
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Додано: Чет 27 тра, 2021 19:44
Amid написав:greenozon
Есть ограничения по МСС?
це був увесь текст інд. пропозиції, деталей не знаю, на жаль
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greenozon
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:18
Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
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wolt450
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