RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1904190519061907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:36

greenozon
Есть ограничения по МСС?
Amid
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 12.06.08
Подякував: 189 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:44

  Amid написав:greenozon
Есть ограничения по МСС?


це був увесь текст інд. пропозиції, деталей не знаю, на жаль
greenozon
 
Повідомлень: 11386
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:18

Re: А-Банк

Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3546
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1904190519061907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex_TT, ingtrans, ramzes4, s0v7a, Spring, WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7969 1788279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 09:54
s0v7a
Альфа-Банк 1 ... 9500, 9501, 9502
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95011 11571762
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 09:52
Alex_TT
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4806, 4807, 4808
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48074 6119113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 09:25
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95012)
28.05.2021 10:52
Рынок ОВГЗ (2054)
28.05.2021 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.