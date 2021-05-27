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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:36
greenozon
Есть ограничения по МСС?
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Amid
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Додано: Чет 27 тра, 2021 19:44
Amid написав:greenozon
Есть ограничения по МСС?
це був увесь текст інд. пропозиції, деталей не знаю, на жаль
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greenozon
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:18
Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
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wolt450
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:57
wolt450 написав:
Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
Имхо, работают на упреждение как и в прошлый раз: понизили на 0,5% за пару недель до заседания комиссии НБУ по ставке, а после того как НБУ повысил учётку, то и Абанка повысила на 0,5%. В итоге уровень ставок остался на том же месте. Так будет и в этот раз: с 01.06 - понизят, а после 17.06 - повысят на те же 0.5 Одним словом - топчутся на одном месте, создавая иллюзию заботы о клиенте )
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Кассандра
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:12
Кассандра написав: wolt450 написав:
Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
Имхо, работают на упреждение как и в прошлый раз: понизили на 0,5% за пару недель до заседания комиссии НБУ по ставке, а после того как НБУ повысил учётку, то и Абанка повысила на 0,5%. В итоге уровень ставок остался на том же месте. Так будет и в этот раз: с 01.06 - понизят, а после 17.06 - повысят на те же 0.5 Одним словом - топчутся на одном месте, создавая иллюзию заботы о клиенте )
По інсайдах, знижують, бо приплив великий пішов
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wolt450
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:51
wolt450 написав:
По інсайдах, знижують, бо приплив великий пішов
Банка злякалася, що не влізуть усі гроші. Дожилися...
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klug
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