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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1904190519061907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:36

greenozon
Есть ограничения по МСС?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:44

  Amid написав:greenozon
Есть ограничения по МСС?


це був увесь текст інд. пропозиції, деталей не знаю, на жаль
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:18

Re: А-Банк

Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:57

  wolt450 написав:Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%

Имхо, работают на упреждение как и в прошлый раз: понизили на 0,5% за пару недель до заседания комиссии НБУ по ставке, а после того как НБУ повысил учётку, то и Абанка повысила на 0,5%. В итоге уровень ставок остался на том же месте. Так будет и в этот раз: с 01.06 - понизят, а после 17.06 - повысят на те же 0.5 Одним словом - топчутся на одном месте, создавая иллюзию заботы о клиенте )
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:12

  Кассандра написав:
  wolt450 написав:Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%

Имхо, работают на упреждение как и в прошлый раз: понизили на 0,5% за пару недель до заседания комиссии НБУ по ставке, а после того как НБУ повысил учётку, то и Абанка повысила на 0,5%. В итоге уровень ставок остался на том же месте. Так будет и в этот раз: с 01.06 - понизят, а после 17.06 - повысят на те же 0.5 Одним словом - топчутся на одном месте, создавая иллюзию заботы о клиенте )


По інсайдах, знижують, бо приплив великий пішов
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:51

  wolt450 написав:По інсайдах, знижують, бо приплив великий пішов

Банка злякалася, що не влізуть усі гроші. Дожилися...
klug
 
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