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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:36
greenozon
Есть ограничения по МСС?
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Amid
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Додано: Чет 27 тра, 2021 19:44
Amid написав:greenozon
Есть ограничения по МСС?
це був увесь текст інд. пропозиції, деталей не знаю, на жаль
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greenozon
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:18
Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
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wolt450
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:57
wolt450 написав:
Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
Имхо, работают на упреждение как и в прошлый раз: понизили на 0,5% за пару недель до заседания комиссии НБУ по ставке, а после того как НБУ повысил учётку, то и Абанка повысила на 0,5%. В итоге уровень ставок остался на том же месте. Так будет и в этот раз: с 01.06 - понизят, а после 17.06 - повысят на те же 0.5 Одним словом - топчутся на одном месте, создавая иллюзию заботы о клиенте )
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Кассандра
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:12
Кассандра написав: wolt450 написав:
Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
Имхо, работают на упреждение как и в прошлый раз: понизили на 0,5% за пару недель до заседания комиссии НБУ по ставке, а после того как НБУ повысил учётку, то и Абанка повысила на 0,5%. В итоге уровень ставок остался на том же месте. Так будет и в этот раз: с 01.06 - понизят, а после 17.06 - повысят на те же 0.5 Одним словом - топчутся на одном месте, создавая иллюзию заботы о клиенте )
По інсайдах, знижують, бо приплив великий пішов
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wolt450
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:51
wolt450 написав:
По інсайдах, знижують, бо приплив великий пішов
Банка злякалася, що не влізуть усі гроші. Дожилися...
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klug
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:18
klug написав: wolt450 написав:
По інсайдах, знижують, бо приплив великий пішов
Банка злякалася, що не влізуть усі гроші. Дожилися...
Ну почему бы и не понизить, если за мизерный процент они могут пользовать те же и даже большие объемы средств, фактически. Отжим матрасов дает о себе знать, несут, но это уже брызги, которые не спасают ситуацию у пересичного в общем уровне дохода.
Практически, реакция будет видна после отмены лонгации и выноса.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:54
wolt450 написав: Кассандра написав: wolt450 написав:
Таки дійсно падають ставки з 1.06 на 0.5%
Имхо, работают на упреждение как и в прошлый раз: понизили на 0,5% за пару недель до заседания комиссии НБУ по ставке, а после того как НБУ повысил учётку, то и Абанка повысила на 0,5%. В итоге уровень ставок остался на том же месте. Так будет и в этот раз: с 01.06 - понизят, а после 17.06 - повысят на те же 0.5 Одним словом - топчутся на одном месте, создавая иллюзию заботы о клиенте )
По інсайдах, знижують, бо приплив великий пішов
Ну не знаю
По моим сведениям особого притока там нет, у них там постоянный круговорот - что то ушло, что то зашло. Мне наоборот звонят, чтобы что-нибудь разместила ещё да побольше.
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Кассандра
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Додано: Вів 01 чер, 2021 17:25
Хвилинка, тобто місяць щедрості минув, знову за кредитні все 1%
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Додано: Сер 02 чер, 2021 19:52
greenozon написав:
Вперше АБанка зауважила що карта стала полочна і прислала персоналку -
"здвійснюйте будьякі покупки в магазинах за рахунок кредитного ліміту і за кожну використану 1000грн отримуйте 50 грнр на рахунок кешбеку
Максимальна сума кешбеку, яку Ви можете отримати - 250 грн!
попозиція діє до 2021-06-06
Тоже такое же пришло, залез в 1000 кредитных, и ничего. Кто пользовал, как это работает? В конце месяца? еще как то?
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Alex_Yu
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