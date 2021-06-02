мне в прошлом месяце было за кредитные как за свои кешбэк. в этом-- на полку, подожду персональных предложений
стоит отметить, что они хоть что-то делают, есть персональный подход--это хорошо я считаю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 чер, 2021 20:49
Re: А-Банк
мне в прошлом месяце было за кредитные как за свои кешбэк. в этом-- на полку, подожду персональных предложений
стоит отметить, что они хоть что-то делают, есть персональный подход--это хорошо я считаю
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