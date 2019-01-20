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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1905190619071908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:49

Re: А-Банк

мне в прошлом месяце было за кредитные как за свои кешбэк. в этом-- на полку, подожду персональных предложений :lol:
стоит отметить, что они хоть что-то делают, есть персональный подход--это хорошо я считаю
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:48

Сто лет не открывал депозитов в А-банке, но завтра заканчивается старенький годовой... Хочется чего-то бросить, пусть валяется, а еще хочется бонус заработать.

Правильно я понимаю, если СЭПом кинуть на Универсальную с фото (на Зеленую еще не переходил, хотя уговаривали), а оттуда открыть депозит, то будет какой-то бонус (како, кстати, подскажите,пожалуйста)?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:00

Re: А-Банк

Искатель, акция "Трансфер-бонус" https://a-bank.com.ua/static/transfer-bonus-ua.pdf
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 13:04

  Alex_Yu написав:
  greenozon написав:Вперше АБанка зауважила що карта стала полочна і прислала персоналку -

"здвійснюйте будьякі покупки в магазинах за рахунок кредитного ліміту і за кожну використану 1000грн отримуйте 50 грнр на рахунок кешбеку
Максимальна сума кешбеку, яку Ви можете отримати - 250 грн!
попозиція діє до 2021-06-06


Тоже такое же пришло, залез в 1000 кредитных, и ничего. Кто пользовал, как это работает? В конце месяца? еще как то?

В общем ключевое это именно трата в магазинах, только пролетел с этой акцией - оплата за электричество мимо(уточнил у поддержки), думал с оплатой на новой почте ок будет, но тоже не считается. В общем потрачено 4тыс, бонусов не дали,расстроили совсем. Вердикт - обратно на полку.
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 19:17

Alex_Yu А-банка часто йде по приватівським схемах, а там кешбек не зразу наливали в подібних випадках. Так що не журіться наперед, а ще є ГЛ, заявка, заявка на прискорення заявки перед бажаним результатом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:12

Re: А-Банк

Зараз перекидую з Привату на картку сабжа через ТСО Привата з компенсацією комісії кешбеком. Але для цього потрібен приватівський пластик. Оскільки термін дії картки закінчується і мені по суті діджитала вистачило б з головою (все-рівно приват завжди на поличці), то чи є можливість якось перекидувати і далі на А-банку кошти без приватіського пластику з компекнсіцєю комісії?
andresBeck
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:55

Re: А-Банк

А хтось знає які тут МСС у категорії КБ Мандри? Їх до вибору можна десь побачити?
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:29

Добрий вечір!

  kreuz написав:А хтось знає які тут МСС у категорії КБ Мандри? Їх до вибору можна десь побачити?


Зображення

Побачити є можливість тільки якщо Ви новий клієнт і заходите у розділ програми лояльності або якщо Ви обрали категорії по програмі лояльності є можливість зайти у розділ «Інформація». Є ще підтримка.
xga
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:36

kreuz и до и после. тапаете "і" сверху справа в разделе кешбэк и вуаля
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