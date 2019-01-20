мне в прошлом месяце было за кредитные как за свои кешбэк. в этом-- на полку, подожду персональных предложений
стоит отметить, что они хоть что-то делают, есть персональный подход--это хорошо я считаю
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Додано: Сер 02 чер, 2021 20:49
Re: А-Банк
мне в прошлом месяце было за кредитные как за свои кешбэк. в этом-- на полку, подожду персональных предложений
стоит отметить, что они хоть что-то делают, есть персональный подход--это хорошо я считаю
Додано: Чет 03 чер, 2021 17:48
Сто лет не открывал депозитов в А-банке, но завтра заканчивается старенький годовой... Хочется чего-то бросить, пусть валяется, а еще хочется бонус заработать.
Правильно я понимаю, если СЭПом кинуть на Универсальную с фото (на Зеленую еще не переходил, хотя уговаривали), а оттуда открыть депозит, то будет какой-то бонус (како, кстати, подскажите,пожалуйста)?
Додано: Чет 03 чер, 2021 18:00
Re: А-Банк
Искатель, акция "Трансфер-бонус"
Додано: Суб 05 чер, 2021 13:04
В общем ключевое это именно трата в магазинах, только пролетел с этой акцией - оплата за электричество мимо(уточнил у поддержки), думал с оплатой на новой почте ок будет, но тоже не считается. В общем потрачено 4тыс, бонусов не дали,расстроили совсем. Вердикт - обратно на полку.
Додано: Суб 05 чер, 2021 19:17
Alex_Yu А-банка часто йде по приватівським схемах, а там кешбек не зразу наливали в подібних випадках. Так що не журіться наперед, а ще є ГЛ, заявка, заявка на прискорення заявки перед бажаним результатом.
Додано: Пон 07 чер, 2021 14:12
Re: А-Банк
Зараз перекидую з Привату на картку сабжа через ТСО Привата з компенсацією комісії кешбеком. Але для цього потрібен приватівський пластик. Оскільки термін дії картки закінчується і мені по суті діджитала вистачило б з головою (все-рівно приват завжди на поличці), то чи є можливість якось перекидувати і далі на А-банку кошти без приватіського пластику з компекнсіцєю комісії?
Додано: Пон 07 чер, 2021 20:55
Re: А-Банк
А хтось знає які тут МСС у категорії КБ Мандри? Їх до вибору можна десь побачити?
Додано: Пон 07 чер, 2021 22:29
Добрий вечір!
Побачити є можливість тільки якщо Ви новий клієнт і заходите у розділ програми лояльності або якщо Ви обрали категорії по програмі лояльності є можливість зайти у розділ «Інформація». Є ще підтримка.
Додано: Пон 07 чер, 2021 22:36
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