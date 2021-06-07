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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:49
rollo написав:
А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?
Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:54
ingtrans написав: rollo написав:
А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?
Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.
кшбэк только за операции в грн и на территории Украины
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clash
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