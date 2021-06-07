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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1906190719081909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:49

  rollo написав:А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?

Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:54

  ingtrans написав:
  rollo написав:А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?

Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.

кшбэк только за операции в грн и на территории Украины
clash
 
Повідомлень: 517
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