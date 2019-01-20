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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 чер, 2021 13:49
rollo написав:
А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?
Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.
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ingtrans
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:54
ingtrans написав: rollo написав:
А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?
Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.
кшбэк только за операции в грн и на территории Украины
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clash
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Додано: Вів 08 чер, 2021 16:16
clash написав: ingtrans написав: rollo написав:
А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?
Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.
кшбэк только за операции в грн и на территории Украины
Неинтересно.
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rollo
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Додано: Вів 08 чер, 2021 19:31
clash написав:
кшбэк только за операции в грн и на территории Украины
Просто информация ради информации
. Было одно исключение - раз предлагали категорию "компьютерные игры" (или что-то в этом роде), так Стим окешбечивался.
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Amid
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:07
Напомните, плз, здешняя категория "Мандри" включает оплату в киевском метро? (в частности, пополнение Kyiv Smart Card)
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Driver
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:27
А что здесь творится с линейкой карточных продуктов? Понадобился мне долларовый мастеркард, прихожу в отделение, а мне говорят фигушки, мало того, что мастеров просто нет, так мне ещё и не положено, потому что у меня уже есть именная виза. Получается, имея именную универсалку, я вообще больше никакую карту открыть в долларах не могу, даже желтую для выплат?
И что, зеленые теперь бывают и долларовые? Вроде бы говорят, что её можно было бы открыть, если сначала закрыть именную универсалку (платную, кстати говоря).
В приложении предлагает открыть только гривну и евро. По евро у меня карт нет, а в гривне есть зеленая, значит можно в дополнение к ней ещё и желтую открыть, но почему тогда в долларах нельзя?
Востаннє редагувалось M-Audio
в П'ят 18 чер, 2021 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:34
Driver написав:
Напомните, плз, здешняя категория "Мандри" включает оплату в киевском метро? (в частности, пополнение Kyiv Smart Card)
вроде кто-то тут давно писал, что включает
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clash
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:02
M-Audio, у меня одна карта — Зелёная. Можно в приложении оформить виртуальные КдВ в грн, usd и eur.
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MASolomko
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Додано: Вів 22 чер, 2021 10:33
Driver написав:
Напомните, плз, здешняя категория "Мандри" включает оплату в киевском метро? (в частности, пополнение Kyiv Smart Card)
да , начислят КБ за пополнение карты Kyiv Smart Card
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lamal
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