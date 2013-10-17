Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:27

А что здесь творится с линейкой карточных продуктов? Понадобился мне долларовый мастеркард, прихожу в отделение, а мне говорят фигушки, мало того, что мастеров просто нет, так мне ещё и не положено, потому что у меня уже есть именная виза. Получается, имея именную универсалку, я вообще больше никакую карту открыть в долларах не могу, даже желтую для выплат?



И что, зеленые теперь бывают и долларовые? Вроде бы говорят, что её можно было бы открыть, если сначала закрыть именную универсалку (платную, кстати говоря).

В приложении предлагает открыть только гривну и евро. По евро у меня карт нет, а в гривне есть зеленая, значит можно в дополнение к ней ещё и желтую открыть, но почему тогда в долларах нельзя?