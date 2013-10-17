RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1906190719081909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 215
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:49

  rollo написав:А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?

Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 31.07.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:54

  ingtrans написав:
  rollo написав:А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?

Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.

кшбэк только за операции в грн и на территории Украины
clash
 
Повідомлень: 565
З нами з: 30.01.21
Подякував: 217 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 16:16

  clash написав:
  ingtrans написав:
  rollo написав:А как зелёная по расчетам за границей? Вменяемые ли курсы и будет ли изюм?

Курсы можно посмотреть на сайте или в приложении. Кешбэка раньше точно не было, и кто-то не так давно писал, что и сейчас нет.

кшбэк только за операции в грн и на территории Украины

Неинтересно.
rollo
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 20.10.19
Подякував: 39 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:31

Re: А-Банк

  clash написав:кшбэк только за операции в грн и на территории Украины

Просто информация ради информации :). Было одно исключение - раз предлагали категорию "компьютерные игры" (или что-то в этом роде), так Стим окешбечивался.
Amid
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 12.06.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:07

Напомните, плз, здешняя категория "Мандри" включает оплату в киевском метро? (в частности, пополнение Kyiv Smart Card)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 203
З нами з: 13.06.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:27

А что здесь творится с линейкой карточных продуктов? Понадобился мне долларовый мастеркард, прихожу в отделение, а мне говорят фигушки, мало того, что мастеров просто нет, так мне ещё и не положено, потому что у меня уже есть именная виза. Получается, имея именную универсалку, я вообще больше никакую карту открыть в долларах не могу, даже желтую для выплат?

И что, зеленые теперь бывают и долларовые? Вроде бы говорят, что её можно было бы открыть, если сначала закрыть именную универсалку (платную, кстати говоря).
В приложении предлагает открыть только гривну и евро. По евро у меня карт нет, а в гривне есть зеленая, значит можно в дополнение к ней ещё и желтую открыть, но почему тогда в долларах нельзя?
Востаннє редагувалось M-Audio в П'ят 18 чер, 2021 11:52, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 23.03.11
Подякував: 399 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:34

  Driver написав:Напомните, плз, здешняя категория "Мандри" включает оплату в киевском метро? (в частности, пополнение Kyiv Smart Card)

вроде кто-то тут давно писал, что включает
clash
 
Повідомлень: 565
З нами з: 30.01.21
Подякував: 217 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:02

Re: А-Банк

M-Audio, у меня одна карта — Зелёная. Можно в приложении оформить виртуальные КдВ в грн, usd и eur.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3414
З нами з: 08.03.18
Подякував: 412 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:33

  Driver написав:Напомните, плз, здешняя категория "Мандри" включает оплату в киевском метро? (в частности, пополнение Kyiv Smart Card)

да , начислят КБ за пополнение карты Kyiv Smart Card
lamal
 
Повідомлень: 35
З нами з: 11.03.21
Подякував: 39 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:22

  M-Audio написав:А что здесь творится с линейкой карточных продуктов? Понадобился мне долларовый мастеркард, прихожу в отделение, а мне говорят фигушки, мало того, что мастеров просто нет, так мне ещё и не положено, потому что у меня уже есть именная виза. Получается, имея именную универсалку, я вообще больше никакую карту открыть в долларах не могу, даже желтую для выплат?

И что, зеленые теперь бывают и долларовые? Вроде бы говорят, что её можно было бы открыть, если сначала закрыть именную универсалку (платную, кстати говоря).
В приложении предлагает открыть только гривну и евро. По евро у меня карт нет, а в гривне есть зеленая, значит можно в дополнение к ней ещё и желтую открыть, но почему тогда в долларах нельзя?


мав подібний кейс
рішив походом в інше відділення де виявився більш толковий спеціаліст.
greenozon
 
Повідомлень: 11493
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1906190719081909
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9555, 9556, 9557
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95562 11676852
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 14:14
Ой+
ОКСІ Банк 1, 2, 3, 4, 5
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
42 1841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 13:23
MASolomko
Райффайзен Банк 1 ... 810, 811, 812
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8118 1820885
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 12:45
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95563)
22.06.2021 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.