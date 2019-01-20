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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:02
Сегодня совершенно неожиданно пришло в приложении.
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:07
А чем платили Зеленой или КДВ, Виза или МастерКард, картой или NFC? Потому как на сайте никаких акций не нахожу
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