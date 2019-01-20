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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:02
Сегодня совершенно неожиданно пришло в приложении.
Вам начислен первый кешбэк за оплату проезда в Харьковском метро. 🚇 Проверяйте начисленный кешбэк в АBank24 в меню "Кешбэк". У Вас осталось 49 поездок с кешбэком в 50%. Акция действует до 31.08.2021.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 22 чер, 2021 17:07
lloydbanksua написав:
Сегодня совершенно неожиданно пришло в приложении.
Вам начислен первый кешбэк за оплату проезда в Харьковском метро. 🚇 Проверяйте начисленный кешбэк в АBank24 в меню "Кешбэк". У Вас осталось 49 поездок с кешбэком в 50%. Акция действует до 31.08.2021.
А чем платили Зеленой или КДВ, Виза или МастерКард, картой или NFC? Потому как на сайте никаких акций не нахожу
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vollena71
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Додано: Вів 22 чер, 2021 17:48
vollena71 Зелёной. Visa. В основном телефоном. На горячке сказали, что это для лояльных клиентов, хотя только в этом месяце начал пользоваться, а до этого лежала на полке.
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lloydbanksua
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