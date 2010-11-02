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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1907190819091910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 215
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:02

Сегодня совершенно неожиданно пришло в приложении.
Вам начислен первый кешбэк за оплату проезда в Харьковском метро. 🚇 Проверяйте начисленный кешбэк в АBank24 в меню "Кешбэк". У Вас осталось 49 поездок с кешбэком в 50%. Акция действует до 31.08.2021.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:07

  lloydbanksua написав:Сегодня совершенно неожиданно пришло в приложении.
Вам начислен первый кешбэк за оплату проезда в Харьковском метро. 🚇 Проверяйте начисленный кешбэк в АBank24 в меню "Кешбэк". У Вас осталось 49 поездок с кешбэком в 50%. Акция действует до 31.08.2021.

А чем платили Зеленой или КДВ, Виза или МастерКард, картой или NFC? Потому как на сайте никаких акций не нахожу
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:48

vollena71 Зелёной. Visa. В основном телефоном. На горячке сказали, что это для лояльных клиентов, хотя только в этом месяце начал пользоваться, а до этого лежала на полке.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:18

  lloydbanksua написав:vollena71 Зелёной. Visa. В основном телефоном. На горячке сказали, что это для лояльных клиентов, хотя только в этом месяце начал пользоваться, а до этого лежала на полке.

а какие категории КБ у вас открыты в этом месяце ?
lamal
 
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