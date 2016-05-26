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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:02
Сегодня совершенно неожиданно пришло в приложении.
Вам начислен первый кешбэк за оплату проезда в Харьковском метро. 🚇 Проверяйте начисленный кешбэк в АBank24 в меню "Кешбэк". У Вас осталось 49 поездок с кешбэком в 50%. Акция действует до 31.08.2021.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 22 чер, 2021 17:07
lloydbanksua написав:
Сегодня совершенно неожиданно пришло в приложении.
Вам начислен первый кешбэк за оплату проезда в Харьковском метро. 🚇 Проверяйте начисленный кешбэк в АBank24 в меню "Кешбэк". У Вас осталось 49 поездок с кешбэком в 50%. Акция действует до 31.08.2021.
А чем платили Зеленой или КДВ, Виза или МастерКард, картой или NFC? Потому как на сайте никаких акций не нахожу
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vollena71
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Додано: Вів 22 чер, 2021 17:48
vollena71 Зелёной. Visa. В основном телефоном. На горячке сказали, что это для лояльных клиентов, хотя только в этом месяце начал пользоваться, а до этого лежала на полке.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 23 чер, 2021 07:18
lloydbanksua написав:vollena71
Зелёной. Visa. В основном телефоном. На горячке сказали, что это для лояльных клиентов, хотя только в этом месяце начал пользоваться, а до этого лежала на полке.
а какие категории КБ у вас открыты в этом месяце ?
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lamal
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:58
lamal Кафе и рестораны, Путешествия.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 26 чер, 2021 14:18
Сэп здесь 23/7?
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novichok
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Додано: Суб 26 чер, 2021 15:25
novichok написав:
Сэп здесь 23/7?
Нет, только в будние дни в опервремя.
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Julio
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Додано: Суб 26 чер, 2021 16:07
У них в приложении все переводы по реквизитам полностью бесплатны и без ограничений. Удобная штука, если есть необходимость перечислить крупную сумму. В других банках или % от суммы, или фиксированные 1,000 грн и выше
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igor_kir
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Додано: Суб 26 чер, 2021 19:40
igor_kir написав:
У них в приложении все переводы по реквизитам полностью бесплатны и без ограничений. Удобная штука, если есть необходимость перечислить крупную сумму. В других банках или % от суммы, или фиксированные 1,000 грн и выше
А укрсибе по Нью карт вроде тоже так.
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