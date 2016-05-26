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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:44
Як відбувається зняття оплати частинами тут? В.1 Як у #зеленелайно В.2 Чи як у моно? Дякую.
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melkh
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Додано: Суб 26 чер, 2021 21:10
igor_kir написав:
Удобная штука, если есть необходимость перечислить крупную сумму.
Це якщо любите бути веб-кам моделлю або ходити по відділеннях і доводити, що переказ на власний же рахунок - це не шахрайство.
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klug
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Додано: Суб 26 чер, 2021 22:08
melkh, 1.
Вроде как, очередной платёж должен списываться в 20:45 в день заключения договора. Но это А-Банк и лучше не дотягивать до этого времени.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 22:28
melkh написав:
Як відбувається зняття оплати частинами тут? В.1 Як у #зеленелайно В.2 Чи як у моно? Дякую.
1.
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novichok
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