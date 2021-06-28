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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:44
Як відбувається зняття оплати частинами тут? В.1 Як у #зеленелайно В.2 Чи як у моно? Дякую.
Додано: Суб 26 чер, 2021 21:10
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:08
Re: А-Банк
melkh, 1.
Вроде как, очередной платёж должен списываться в 20:45 в день заключения договора. Но это А-Банк и лучше не дотягивать до этого времени.
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:28
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:53
Re: А-Банк
Можно как-то переименовать шаблоны платежей в абанк24? Они автоматически поименованы по названию получателя, а так как посылаю я сам себе на разные банки, то все шаблоны названы одинаково, и приходится заходить внутрь, чтобы узнать, где какой.
В веб версии опция переименования есть, но не сохраняет название, в приложении вообще не нахожу.
Додано: Вів 29 чер, 2021 10:22
Re: А-Банк
Ferlakur, пока использовать "костыль" — в поле ФИО получателя указывать фамилию и инициалы + банк/карта. Такой же способ применяю в monobank.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:13
есть мысль пополнить НА МЕСЯЦ старый столб .
... получится сильно превышение "фонда"...
Коллеги-игроки! как оцениваете вероятность тут ВА на горизонте по начало августа ?
а то я не следил, может братки уже ближайшие в очереди на розкуркулювання алигархов ))
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:25
Re: А-Банк
Можно рисковать.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:40
Re: А-Банк
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