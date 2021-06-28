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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1908190919101911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 215
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 20:44

Як відбувається зняття оплати частинами тут? В.1 Як у #зеленелайно В.2 Чи як у моно? Дякую.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:10

  igor_kir написав:Удобная штука, если есть необходимость перечислить крупную сумму.

Це якщо любите бути веб-кам моделлю або ходити по відділеннях і доводити, що переказ на власний же рахунок - це не шахрайство.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:08

Re: А-Банк

melkh, 1.
Вроде как, очередной платёж должен списываться в 20:45 в день заключения договора. Но это А-Банк и лучше не дотягивать до этого времени.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:28

  melkh написав:Як відбувається зняття оплати частинами тут? В.1 Як у #зеленелайно В.2 Чи як у моно? Дякую.

1.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:53

Re: А-Банк

Можно как-то переименовать шаблоны платежей в абанк24? Они автоматически поименованы по названию получателя, а так как посылаю я сам себе на разные банки, то все шаблоны названы одинаково, и приходится заходить внутрь, чтобы узнать, где какой.
В веб версии опция переименования есть, но не сохраняет название, в приложении вообще не нахожу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:22

Re: А-Банк

Ferlakur, пока использовать "костыль" — в поле ФИО получателя указывать фамилию и инициалы + банк/карта. Такой же способ применяю в monobank.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:13

есть мысль пополнить НА МЕСЯЦ старый столб .
... получится сильно превышение "фонда"...

Коллеги-игроки! как оцениваете вероятность тут ВА на горизонте по начало августа ?
а то я не следил, может братки уже ближайшие в очереди на розкуркулювання алигархов ))
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:25

Re: А-Банк

Можно рисковать.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:40

Re: А-Банк

  flysoulfly написав:как оцениваете вероятность тут ВА на горизонте по начало августа ?

Як невелика...за місяць ще розкоркулити братків не встигнуть...суди в нас дуже повільні.
Квесторе_поверніться
 
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