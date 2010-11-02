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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:44
Як відбувається зняття оплати частинами тут? В.1 Як у #зеленелайно В.2 Чи як у моно? Дякую.
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melkh
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Додано: Суб 26 чер, 2021 21:10
igor_kir написав:
Удобная штука, если есть необходимость перечислить крупную сумму.
Це якщо любите бути веб-кам моделлю або ходити по відділеннях і доводити, що переказ на власний же рахунок - це не шахрайство.
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klug
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Додано: Суб 26 чер, 2021 22:08
melkh, 1.
Вроде как, очередной платёж должен списываться в 20:45 в день заключения договора. Но это А-Банк и лучше не дотягивать до этого времени.
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MASolomko
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1
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:28
melkh написав:
Як відбувається зняття оплати частинами тут? В.1 Як у #зеленелайно В.2 Чи як у моно? Дякую.
1.
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novichok
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:53
Можно как-то переименовать шаблоны платежей в абанк24? Они автоматически поименованы по названию получателя, а так как посылаю я сам себе на разные банки, то все шаблоны названы одинаково, и приходится заходить внутрь, чтобы узнать, где какой.
В веб версии опция переименования есть, но не сохраняет название, в приложении вообще не нахожу.
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Ferlakur
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Додано: Вів 29 чер, 2021 10:22
Ferlakur, пока использовать "костыль" — в поле ФИО получателя указывать фамилию и инициалы + банк/карта. Такой же способ применяю в monobank.
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MASolomko
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:13
есть мысль пополнить НА МЕСЯЦ старый столб .
... получится сильно превышение "фонда"...
Коллеги-игроки! как оцениваете вероятность тут ВА на горизонте по начало августа ?
а то я не следил, может братки уже ближайшие в очереди на розкуркулювання алигархов ))
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flysoulfly
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:25
Можно рисковать.
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jay2004
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:40
flysoulfly написав:
как оцениваете вероятность тут ВА на горизонте по начало августа ?
Як невелика...за місяць ще розкоркулити братків не встигнуть...суди в нас дуже повільні.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 чер, 2021 14:04
Квесторе_поверніться написав: flysoulfly написав:
как оцениваете вероятность тут ВА на горизонте по начало августа ?
Як невелика...за місяць ще розкоркулити братків не встигнуть...суди в нас дуже повільні.
так може суд тепер то такоє..
є ж РНБО ))))
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flysoulfly
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