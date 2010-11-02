|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:11
flysoulfly написав: Квесторе_поверніться написав: flysoulfly написав:
как оцениваете вероятность тут ВА на горизонте по начало августа ?
Як невелика...за місяць ще розкоркулити братків не встигнуть...суди в нас дуже повільні.
так може суд тепер то такоє..
є ж РНБО ))))
А РНБО може і наказати братків (вони ж з Медведчуком в ОПЗЖ тусуються)...тут ситуація непрогнозована абсолютно.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37623
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48733
|6245045
|
Вів 29 чер, 2021 15:20
lamal
|
|95710
|11720413
|
Вів 29 чер, 2021 14:42
joik
|
|7401
|1030551
|