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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:11
flysoulfly написав: Квесторе_поверніться написав: flysoulfly написав:
как оцениваете вероятность тут ВА на горизонте по начало августа ?
Як невелика...за місяць ще розкоркулити братків не встигнуть...суди в нас дуже повільні.
так може суд тепер то такоє..
є ж РНБО ))))
А РНБО може і наказати братків (вони ж з Медведчуком в ОПЗЖ тусуються)...тут ситуація непрогнозована абсолютно.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:35
Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Квіти
5% - Книги
5% - Тварини
3% - Одяг та взуття
3% - Кафе та ресторани
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
5% - Цитрус
5% - MOYO
5% - KTC.ua
3% - Toplyvo UA
8% - Foodex24
10% - Bomond
10% - Book24
7% - EnglishDom
20% - Wellamart.ua
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Vorlon
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:12
Vorlon написав:
Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Квіти
5% - Книги
5% - Тварини
3% - Одяг та взуття
3% - Кафе та ресторани
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
5% - Цитрус
5% - MOYO
5% - KTC.ua
3% - Toplyvo UA
8% - Foodex24
10% - Bomond
10% - Book24
7% - EnglishDom
20% - Wellamart.ua
у них кешбек чистыми или ещё налоги потом отнимают?
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посетитель
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:21
віднімають
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greenozon
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:29
Vorlon написав:
Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Квіти
5% - Книги
5% - Тварини
3% - Одяг та взуття
3% - Кафе та ресторани
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
5% - Цитрус
5% - MOYO
5% - KTC.ua
3% - Toplyvo UA
8% - Foodex24
10% - Bomond
10% - Book24
7% - EnglishDom
20% - Wellamart.ua
Спасибо! А где выкладывается информация заранее, поделитесь ссылочкой.
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Искатель
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:58
Искатель написав:
А где выкладывается информация заранее, поделитесь ссылочкой.
В данном случае, я так понимаю, взяли с официального FB А-Банка. Но выкладывание категорий там до 1-го числа - это скорее исключение.
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ingtrans
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:02
Дивує їх здатність криво тирити фічі у моні. Нафіга запускати фопів, якщо не можете запропонувати жодної фішки? Чим планують заманювати, більшими комісіями?
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klug
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:21
klug написав:
Дивує їх здатність криво тирити фічі у моні. Нафіга запускати фопів, якщо не можете запропонувати жодної фішки? Чим планують заманювати, більшими комісіями?
Краще б вони у Моні стирили те, що можна обирати категорії кешбека не одразу всім гамузом, а поступово. Бо змінити (при тому, що по категорії трат звісно ще не було) неможливо.
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uavasylynka
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