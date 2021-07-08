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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1909191019111912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 215
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:11

  flysoulfly написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  flysoulfly написав:как оцениваете вероятность тут ВА на горизонте по начало августа ?

Як невелика...за місяць ще розкоркулити братків не встигнуть...суди в нас дуже повільні.
так може суд тепер то такоє..
є ж РНБО ))))

А РНБО може і наказати братків (вони ж з Медведчуком в ОПЗЖ тусуються)...тут ситуація непрогнозована абсолютно.
Квесторе_поверніться
 
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Подякували: 1887 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:35

Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Квіти
5% - Книги
5% - Тварини
3% - Одяг та взуття
3% - Кафе та ресторани
2% - Продукти

Партнерський кешбек:
5% - Цитрус
5% - MOYO
5% - KTC.ua
3% - Toplyvo UA
8% - Foodex24
10% - Bomond
10% - Book24
7% - EnglishDom
20% - Wellamart.ua
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:12

  Vorlon написав:Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Квіти
5% - Книги
5% - Тварини
3% - Одяг та взуття
3% - Кафе та ресторани
2% - Продукти

Партнерський кешбек:
5% - Цитрус
5% - MOYO
5% - KTC.ua
3% - Toplyvo UA
8% - Foodex24
10% - Bomond
10% - Book24
7% - EnglishDom
20% - Wellamart.ua
у них кешбек чистыми или ещё налоги потом отнимают?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:21

віднімають
greenozon
 
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Подякували: 878 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:29

  Vorlon написав:Максимальний кешбек на липень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
10% - Квіти
5% - Книги
5% - Тварини
3% - Одяг та взуття
3% - Кафе та ресторани
2% - Продукти

Партнерський кешбек:
5% - Цитрус
5% - MOYO
5% - KTC.ua
3% - Toplyvo UA
8% - Foodex24
10% - Bomond
10% - Book24
7% - EnglishDom
20% - Wellamart.ua

Спасибо! А где выкладывается информация заранее, поделитесь ссылочкой.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:58

Re: А-Банк

  Искатель написав:А где выкладывается информация заранее, поделитесь ссылочкой.

В данном случае, я так понимаю, взяли с официального FB А-Банка. Но выкладывание категорий там до 1-го числа - это скорее исключение.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:02

Дивує їх здатність криво тирити фічі у моні. Нафіга запускати фопів, якщо не можете запропонувати жодної фішки? Чим планують заманювати, більшими комісіями?
klug
 
Повідомлень: 5870
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:21

  klug написав:Дивує їх здатність криво тирити фічі у моні. Нафіга запускати фопів, якщо не можете запропонувати жодної фішки? Чим планують заманювати, більшими комісіями?

Краще б вони у Моні стирили те, що можна обирати категорії кешбека не одразу всім гамузом, а поступово. Бо змінити (при тому, що по категорії трат звісно ще не було) неможливо.
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:38

  uavasylynka написав:
  klug написав:Дивує їх здатність криво тирити фічі у моні. Нафіга запускати фопів, якщо не можете запропонувати жодної фішки? Чим планують заманювати, більшими комісіями?

Краще б вони у Моні стирили те, що можна обирати категорії кешбека не одразу всім гамузом, а поступово. Бо змінити (при тому, що по категорії трат звісно ще не було) неможливо.

А ще най би зробили доступним для перегляду баланс кешбеку завжди, а не тільки після вибору категорій.
kreuz
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