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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лип, 2021 13:49
Друзья, посоветуйте плиз.
Скоро заканчивается вклад (на фонд) в Пивденном, хочу перекинуть его в а-банк и заюзать трансфер-бонус. Планирую потянуть фонд а-банкой на Зеленую, это сильно напряжёт финмон? Если вероятны проблемы, какие еще варианты кошерны с минимальными потерями?
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Intento
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Додано: Сер 14 лип, 2021 14:10
Intento написав:
Друзья, посоветуйте плиз.
Скоро заканчивается вклад (на фонд) в Пивденном, хочу перекинуть его в а-банк и заюзать трансфер-бонус. Планирую потянуть фонд а-банкой на Зеленую, это сильно напряжёт финмон? Если вероятны проблемы, какие еще варианты кошерны с минимальными потерями?
Не знаю как с этим в пивденном, но для больших сумм поедпочитаю всегда СЭП. К нему финмон в разы относится лояльнее чем к р2р. А проблемы от финмона? Нельзядать гарантию посколько у каждого клиента индивидуальный профиль в картотеке финмона. И Васе Пупкину могут пропустить а вам тормознут поэтому на форуме получить 100% гарантию что вас не тронут невозможно в принципе
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Flamingo
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:06
Подскажите как изменить финансовый номер в этом банке? Надо просто подойти в отделение с паспортом?
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vovareuckij
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:28
vovareuckij написав:
Подскажите как изменить финансовый номер в этом банке? Надо просто подойти в отделение с паспортом?
Не обязательно.Можно через видеозвонок от банка в Вайбере.Напишите в поддержку,там знают.
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novichok
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