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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 215
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:49

Re: А-Банк

Друзья, посоветуйте плиз.
Скоро заканчивается вклад (на фонд) в Пивденном, хочу перекинуть его в а-банк и заюзать трансфер-бонус. Планирую потянуть фонд а-банкой на Зеленую, это сильно напряжёт финмон? Если вероятны проблемы, какие еще варианты кошерны с минимальными потерями?
Intento
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:10

  Intento написав:Друзья, посоветуйте плиз.
Скоро заканчивается вклад (на фонд) в Пивденном, хочу перекинуть его в а-банк и заюзать трансфер-бонус. Планирую потянуть фонд а-банкой на Зеленую, это сильно напряжёт финмон? Если вероятны проблемы, какие еще варианты кошерны с минимальными потерями?

Не знаю как с этим в пивденном, но для больших сумм поедпочитаю всегда СЭП. К нему финмон в разы относится лояльнее чем к р2р. А проблемы от финмона? Нельзядать гарантию посколько у каждого клиента индивидуальный профиль в картотеке финмона. И Васе Пупкину могут пропустить а вам тормознут поэтому на форуме получить 100% гарантию что вас не тронут невозможно в принципе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:06

Подскажите как изменить финансовый номер в этом банке? Надо просто подойти в отделение с паспортом?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:28

  vovareuckij написав:Подскажите как изменить финансовый номер в этом банке? Надо просто подойти в отделение с паспортом?

Не обязательно.Можно через видеозвонок от банка в Вайбере.Напишите в поддержку,там знают.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:30

Re: А-Банк

Мені змінили прямо в чаті додатку, поставивши кілька питань. Був приємно здивований, бо думав, що треба буде відеоверифікацію проходити.
andresBeck
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:36

  Flamingo написав:
  Intento написав:Планирую потянуть фонд а-банкой на Зеленую
какие еще варианты кошерны с минимальными потерями?

для больших сумм предпочитаю всегда СЭП. К нему финмон в разы относится лояльнее чем к р2р.

СЭП с пивня шибко дорогой выходит - 0,5% сжирают почти всю выгоду от трансфер-бонуса.

То ли я плохо искал (или не там), не вижу у а-банка таблицы лимитов по p2p переводам - суммы / количество операций в день / месяц.
У пумбы есть, у привата есть, у пивня и то нашел. В каком хитром месте эти ограничения у а-банка прописаны?
Intento
 
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