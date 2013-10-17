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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лип, 2021 13:49
Друзья, посоветуйте плиз.
Скоро заканчивается вклад (на фонд) в Пивденном, хочу перекинуть его в а-банк и заюзать трансфер-бонус. Планирую потянуть фонд а-банкой на Зеленую, это сильно напряжёт финмон? Если вероятны проблемы, какие еще варианты кошерны с минимальными потерями?
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Intento
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Додано: Сер 14 лип, 2021 14:10
Intento написав:
Друзья, посоветуйте плиз.
Скоро заканчивается вклад (на фонд) в Пивденном, хочу перекинуть его в а-банк и заюзать трансфер-бонус. Планирую потянуть фонд а-банкой на Зеленую, это сильно напряжёт финмон? Если вероятны проблемы, какие еще варианты кошерны с минимальными потерями?
Не знаю как с этим в пивденном, но для больших сумм поедпочитаю всегда СЭП. К нему финмон в разы относится лояльнее чем к р2р. А проблемы от финмона? Нельзядать гарантию посколько у каждого клиента индивидуальный профиль в картотеке финмона. И Васе Пупкину могут пропустить а вам тормознут поэтому на форуме получить 100% гарантию что вас не тронут невозможно в принципе
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Flamingo
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:06
Подскажите как изменить финансовый номер в этом банке? Надо просто подойти в отделение с паспортом?
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vovareuckij
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:28
vovareuckij написав:
Подскажите как изменить финансовый номер в этом банке? Надо просто подойти в отделение с паспортом?
Не обязательно.Можно через видеозвонок от банка в Вайбере.Напишите в поддержку,там знают.
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novichok
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Додано: Чет 15 лип, 2021 10:30
Мені змінили прямо в чаті додатку, поставивши кілька питань. Був приємно здивований, бо думав, що треба буде відеоверифікацію проходити.
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andresBeck
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Додано: Нед 18 лип, 2021 16:36
Flamingo написав: Intento написав:
Планирую потянуть фонд а-банкой на Зеленую
какие еще варианты кошерны с минимальными потерями?
для больших сумм предпочитаю всегда СЭП. К нему финмон в разы относится лояльнее чем к р2р.
СЭП с пивня шибко дорогой выходит - 0,5% сжирают почти всю выгоду от трансфер-бонуса.
То ли я плохо искал (или не там), не вижу у а-банка таблицы лимитов по p2p переводам - суммы / количество операций в день / месяц.
У пумбы есть, у привата есть, у пивня и то нашел. В каком хитром месте эти ограничения у а-банка прописаны?
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Intento
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