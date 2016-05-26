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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лип, 2021 07:11
до какой даты, времени дня или ночи тут надо гасить кредитку? Есть точная информация?
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vovareuckij
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Додано: Чет 22 лип, 2021 07:26
vovareuckij написав:
до какой даты, времени дня или ночи тут надо гасить кредитку? Есть точная информация?
До останнього (28, 29, 30 або 31) числа кожного місяця до 23:50 начебто. Грейс до 62 днів...
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kreuz
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Додано: Чет 22 лип, 2021 15:47
До последнего дня месяца? Более точной информации нигде нет?
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vovareuckij
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Додано: Чет 22 лип, 2021 18:56
vovareuckij написав:
До последнего дня месяца? Более точной информации нигде нет?
Вам вже час вказали, куди ще точніше?
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klug
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:17
klug я на счет дня не сразу понял, теперь ясно, спасибо еще раз, что разъяснили.
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vovareuckij
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Чет 22 лип, 2021 20:50
cohan
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