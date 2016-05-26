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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1913191419151916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 07:11

Re: А-Банк

до какой даты, времени дня или ночи тут надо гасить кредитку? Есть точная информация?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 07:26

  vovareuckij написав:до какой даты, времени дня или ночи тут надо гасить кредитку? Есть точная информация?

До останнього (28, 29, 30 або 31) числа кожного місяця до 23:50 начебто. Грейс до 62 днів...
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 15:47

До последнего дня месяца? Более точной информации нигде нет?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:56

  vovareuckij написав:До последнего дня месяца? Более точной информации нигде нет?

Вам вже час вказали, куди ще точніше?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:17

klug я на счет дня не сразу понял, теперь ясно, спасибо еще раз, что разъяснили.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 17:22

Коллеги, приветствую! Подскажите, кто в курсе. Имею Универсальную Голд, но без пейпас. На нее перекинул деньги и открыл депо. Потом спохватился, что она не подходит под акцию кэшбэк за перевод и на депо. Но, все же, обратился в чат. Там мне поведали грустную историю, что кэшбэк якобы начислился, но его не видно и снять нельзя, так как не та карта. Оператор грит, идите в отделение, откройте на замену уни Зелёную и увидите кешбэк и сможете вывести. Терзают смутные сомнения, а не разводят ли просто сходить и открыть новую карту, а толку не будет? Кредитка мне не нужна, но посмотрел, может на кэшбэк по категориям и сгодиться. И кстати, по Зелёной нет там каких-то подводных, типа страховок, смс за кучу денег или еще чего? Спасибо за помощь!
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:25

нет ничего такого, она полностью бесплатная, кредитный лимит только скорее всего поставят на нее, но его потом уменьшить можно или отказаться
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:27

  vovareuckij написав:нет ничего такого, она полностью бесплатная, кредитный лимит только скорее всего поставят на нее, но его потом уменьшить можно или отказаться


Спасибо!
Alex_TT
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