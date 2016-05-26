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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лип, 2021 07:11
Re: А-Банк
до какой даты, времени дня или ночи тут надо гасить кредитку? Есть точная информация?
Додано: Чет 22 лип, 2021 07:26
Додано: Чет 22 лип, 2021 18:56
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:17
klug я на счет дня не сразу понял, теперь ясно, спасибо еще раз, что разъяснили.
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:22
Коллеги, приветствую! Подскажите, кто в курсе. Имею Универсальную Голд, но без пейпас. На нее перекинул деньги и открыл депо. Потом спохватился, что она не подходит под акцию кэшбэк за перевод и на депо. Но, все же, обратился в чат. Там мне поведали грустную историю, что кэшбэк якобы начислился, но его не видно и снять нельзя, так как не та карта. Оператор грит, идите в отделение, откройте на замену уни Зелёную и увидите кешбэк и сможете вывести. Терзают смутные сомнения, а не разводят ли просто сходить и открыть новую карту, а толку не будет? Кредитка мне не нужна, но посмотрел, может на кэшбэк по категориям и сгодиться. И кстати, по Зелёной нет там каких-то подводных, типа страховок, смс за кучу денег или еще чего? Спасибо за помощь!
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:25
нет ничего такого, она полностью бесплатная, кредитный лимит только скорее всего поставят на нее, но его потом уменьшить можно или отказаться
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:27
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