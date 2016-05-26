Додано: Нед 25 лип, 2021 17:22

Коллеги, приветствую! Подскажите, кто в курсе. Имею Универсальную Голд, но без пейпас. На нее перекинул деньги и открыл депо. Потом спохватился, что она не подходит под акцию кэшбэк за перевод и на депо. Но, все же, обратился в чат. Там мне поведали грустную историю, что кэшбэк якобы начислился, но его не видно и снять нельзя, так как не та карта. Оператор грит, идите в отделение, откройте на замену уни Зелёную и увидите кешбэк и сможете вывести. Терзают смутные сомнения, а не разводят ли просто сходить и открыть новую карту, а толку не будет? Кредитка мне не нужна, но посмотрел, может на кэшбэк по категориям и сгодиться. И кстати, по Зелёной нет там каких-то подводных, типа страховок, смс за кучу денег или еще чего? Спасибо за помощь!