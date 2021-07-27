|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лип, 2021 07:11
Re: А-Банк
до какой даты, времени дня или ночи тут надо гасить кредитку? Есть точная информация?
Додано: Чет 22 лип, 2021 07:26
Додано: Чет 22 лип, 2021 18:56
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:17
klug я на счет дня не сразу понял, теперь ясно, спасибо еще раз, что разъяснили.
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:22
Коллеги, приветствую! Подскажите, кто в курсе. Имею Универсальную Голд, но без пейпас. На нее перекинул деньги и открыл депо. Потом спохватился, что она не подходит под акцию кэшбэк за перевод и на депо. Но, все же, обратился в чат. Там мне поведали грустную историю, что кэшбэк якобы начислился, но его не видно и снять нельзя, так как не та карта. Оператор грит, идите в отделение, откройте на замену уни Зелёную и увидите кешбэк и сможете вывести. Терзают смутные сомнения, а не разводят ли просто сходить и открыть новую карту, а толку не будет? Кредитка мне не нужна, но посмотрел, может на кэшбэк по категориям и сгодиться. И кстати, по Зелёной нет там каких-то подводных, типа страховок, смс за кучу денег или еще чего? Спасибо за помощь!
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:25
нет ничего такого, она полностью бесплатная, кредитный лимит только скорее всего поставят на нее, но его потом уменьшить можно или отказаться
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:27
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:32
Супер дупер нова фіча - для ФОП-чиків
Переваги комплексного обслуговування:
1. Жодних зайвих комісій
Переказ коштів з поточного рахунку на особисті картки в А-Банку - безкоштовно.
2. Заощаджуйте час та гроші
Проведення бізнес-платежів в мобільному додатку за вигідними тарифами.
Детальні тарифи
3. Тримайте все під контролем
Цілодобовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку в мобільному.
4. Більше свободи з карткою "Блакитна":
- розраховуйтесь в магазинах з Вашого рахунку через сервіси Google/Apple Pay;
- здійснюйте покупки в інтернеті;
- переказуйте кошти на інші картки.
Віртуальна картка відкривається відразу та безкоштовно.
Обслуговування лише - 100 грн/місяць*.
*Стягується лише за наявності операцій по рахунку.
Відкрийте рахунок:
- безкоштовно ✅
- без надання документів 📝
- за 5 хвилин, в додатку АБанк24 ⏱
Якщо читаєте з мобільного, переходьте за посиланням та відкривайте.
Меню "Додатково" - "Відкриття рахунку ФОП".
|