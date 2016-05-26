Добрый день,
Подскажите можно ли как-то вывести депозит по окончанию без комиссии с зеленой карты? Или только перебрасывать на карту другого банка где могу вывести без комиссии?
Спасибо
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:10
Вывод депозита без комиссии
Добрый день,
Подскажите можно ли как-то вывести депозит по окончанию без комиссии с зеленой карты? Или только перебрасывать на карту другого банка где могу вывести без комиссии?
Спасибо
Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:12
Re: А-Банк
khachapurko, открыть Жёлтую КдВ и настроить выплату на неё.
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