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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1914191519161917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
46
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:10

Вывод депозита без комиссии

Добрый день,
Подскажите можно ли как-то вывести депозит по окончанию без комиссии с зеленой карты? Или только перебрасывать на карту другого банка где могу вывести без комиссии?
Спасибо
khachapurko
 
Повідомлень: 28
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:12

Re: А-Банк

khachapurko, открыть Жёлтую КдВ и настроить выплату на неё.
MASolomko
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Повідомлень: 3539
З нами з: 08.03.18
Подякував: 426 раз.
Подякували: 631 раз.
 
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1
  #<1 ... 1914191519161917
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